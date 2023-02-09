Эрдоган сообщил о 16 тысячах погибших при землетрясении в Турции
Анкара, 9 февраля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В Турции выросло число погибших при землетрясении, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 9 февраля в провинции Османийе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Землетрясение в Турции
«На данный момент число погибших составляет 16 170, раненых — 64 194», — уточнил глава турецкого государства.
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Мощное землетрясение произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш. В стране объявлен траур по погибшим. Землетрясение также затронуло территорию Сирии. По последним данным, там погибли более 1200 человек, еще свыше 2000 получили ранения.