МИД РФ: расстрел пленных российских солдат лежит на совести кураторов Украины

Москва, , 17:29 — REGNUM На совести зарубежных кураторов Украины лежит расстрел вооружёнными формированиями Украины пленных российских солдат. Об этом говорится в обнародованном 9 февраля заявлении министерства иностранных дел России.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указали в МИД РФ, ранее российская сторона не один раз обращала внимание международного сообщества и профильных организаций на совершаемые Киевом военные преступления и говорила несоблюдении международного гуманитарного права украинской стороной.

«Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, замалчивая такого рода преступления, западные страны создают возможность для совершения таких убийств.

«Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами», — подчёркивается в заявлении.

Кроме этого, уточняется, что Следственный комитет РФ ранее уже сообщил, что проведёт расследование новых видеосвидетельства военных преступлений Киева и добавляется, что в российском МИД уверены, что эти преступные деяния не останутся безнаказанными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись расстрела военным вооружённых формирований Украины сдавшегося в плен российского военного обнародовал телеграм-канал «Военкоры Русской весны».