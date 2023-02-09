Киев, 9 февраля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в Киеве, написал 9 февраля глава города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

EPA/GIAN EHRENZELLER/ТАСС Виталий Кличко

По словам киевского мэра, взрыв прогремел на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева. Кличко предположил, что «под завалами могут находиться люди».

По другим данным, на территории бывшего предприятия взорвался газовый баллон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз о взрывах в Киеве Кличко информировал в середине января.