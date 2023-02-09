ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский, Зайцево, Майорск, Макеевку, Новобахмутовку и Широкую Балку

Донецк, , 17:17 — REGNUM Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли Донецк, Гольмовский, Зайцево, Майорск, Макеевку, Новобахмутовку и Широкую Балку. Об этом 9 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия обстрела Донецка © Сергей Батурин/РИА Новости

Уточняется, что обстрел Зайцево со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:45 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпушено шесть снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 12:40 украинские войска выпустили пять мин калибра 120 мм по Майорску, в 13:30 — два снаряда калибра 155 мм Макеевке, в 13:50 — четыре снаряда калибра 155 мм по Гольмовскому и в 14:05 — 12 снарядов калибра 152 мм по Новобахмутовке.

Кроме этого, отмечается, что в 14:40 ВФУ было выпущено десять снарядов калибра 122 мм Зайцево, в 15:15 и 15:50 — два раза по шесть снарядов калибра 122 мм по Зайцево и в 16:10 — восемь снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кировский район Донецка, а также Горловка и Зайцево подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины.