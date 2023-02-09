Белгород, , 17:18 — REGNUM Три ракеты ВСУ были сбиты системой ПВО в Белгородской области, сообщил 9 февраля глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вячеслав Гладков «В Грайворонском городском округе системой ПВО было сбито три ракеты».

Губернатор уточнил, что пока информации о пострадавших нет, о каких-либо повреждениях также на данный момент неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гладков заявил, что на территории Шебекинского городского округа под обстрелом ВСУ оказалось село Муром. Снаряды упали рядом с частным домом и возле местного Дома культуры.

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