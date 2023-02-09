Москва, 9 февраля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Можно допустить, что в совокупности страны НАТО способны передать Украине «даже более сотни» боевых самолётов и вертолётов, но скорее всего эти поставки авиатехники будут не одномоментными, вестись малыми партиями. Такое мнение высказал в комментарии ИА REGNUM заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Истребители МиГ-29

Самое главное, поставки будут «достаточно разношёрстными», речь будет идти о машинах различных типов, что очевидно затруднит подготовку экипажей ВВС Украины, подчеркнул собеседник.

«Например, Германия и Франция дадут 10–12 самолётов и вертолётов, а потом остальные страны НАТО начнут собирать по три–пять машин. Одни поставят «Еврофайтеры», другие — «Миражи», третьи, возможно, найдут у себя в загашниках «Фантом», четвертые — «Торнадо». Представьте, какой микс! Невозможно столько специалистов подготовить одновременно», — отметил Попов.

Специалист подчеркнул, что процесс подготовки лётного состава достаточно длительный. «Если мы берём даже хорошего лётчика второго класса, который уже летал на МиГ-29, Су-27, то переучить его на «Торнадо» или «Тайфун» — это нужно минимум три месяца. А для инженерно-технического состава — минимум до полугода, — сказал Попов. — Главное, чтобы подготовка была качественной, и заключалась не просто в навыке совершения взлёта и посадки. Чтобы выполнить боевую задачу и не стать камикадзе, нужна большая тренировка и подготовка».

Очевидно, что Киев ожидает для ВСУ поставок большого числа боевых вертолётов, но в реализации задуманного есть большие сомнения, указал эксперт.

«Я не думаю, что западные страны могли бы выделить ВСУ достаточно много таких машин в силу их востребованности у самих партнеров по НАТО, — указал Попов. — Вертолёты — воздушные суда, которые могут выполнять и поисковые, и десантно-транспортные задачи, и разведывательные. Да, могли собрать также где-то около десятка вертолётов, но такая поставка не будет играть большой роли».

Вместе с тем сам факт появления в распоряжении ВСУ западной авиатехники скажется на ходе боевых действий, добавил эксперт. «Боевой потенциал авиационных подразделений увеличивает возможности боевых действий сухопутных войск в разы, — отметил Попов. — В современных условиях без авиации сухопутные войска почти ни в одной стране мира не работают, и это накладывает большой отпечаток. И надо следить за этим, быть готовыми к отражению таких сил и средств, которые вдруг появятся на горизонте».

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 9 февраля сообщил в своем Telegram-канале, что вопрос поставок Киеву истребителей «решен».

Вместе с тем один из членов британского кабинета министров эмоционально отреагировал на просьбу Зеленского о поставке Киеву истребителей, сообщил британский портал inews. «У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», — приводит inews слова неназванного британского политика. По оценке источников издания, возможная отправка военной техники Киеву сильно ударит по британскому бюджету. В Королевских ВВС Великобритании недовольны обсуждениями возможных поставок Киеву истребителей из-за недостатка ресурсов для самих британцев, отмечал телеканал Sky News.

Эти публикации подрывают заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Лондон действительно не исключает возможности поставок боевой авиации Украине.

Как заявил 7 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, с начала спецоперации Украина потеряла 588 самолетов и вертолетов.