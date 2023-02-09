Вашингтон, 9 февраля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против девяти организаций, связанных с нефтехимической деятельностью Ирана, сообщает 9 февраля сайт американского минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против девяти организаций, которые сыграли решающую роль в производстве, продаже и отправке иранской нефтехимии и нефтепродуктов покупателям в Азии на сотни миллионов долларов», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в санкционный список попали три фирмы в Малайзии и Сингапуре, занимающиеся содействием продаже и отгрузке иранской нефти.

«Иран все чаще обращается к покупателям в Восточной Азии для продажи нефтепродуктов в нарушение санкций США», — заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон.

Под американские санкции попали, в частности, иранский производитель полиэтилена Amir Kabir Petrochemical Company (AKPC), компания Triliance, а также нефтехимическая компания Simorgh.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США вместе с Великобританией ввели санкции против семи российских граждан.