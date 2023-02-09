Киев, , 17:09 — REGNUM Американская компания SpaceX, которая ранее ограничила доступ военных беспилотников ВСУ к спутниковой связи Starlink, должна определиться, кого она поддерживает ― Россию или Украину. Об этом 9 февраля заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк president.gov.ua

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«Компании должны для себя решить: или они на стороне права на свободную жизнь и не придумывают, как навредить [украинским военным], либо они на стороне России», ― написал в Twitter советник.

Он также призвал SpaceX и президента компании Гвинн Шотвелл «выбрать конкретный вариант».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что бойцам Донецкой Народной Республики в ходе специальной военной операции удалось захватить абонентские терминалы спутниковой связи Starlink частной американской компании SpaceX Илона Маска, которыми пользовались ВСУ.

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В пресс-службе правительства Украины заявляли, что на подконтрольной им территории задействовано около 30 тысяч терминалов системы Starlink.

9 февраля компания SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети спутниковой связи Starlink. Как заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, Starlink «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием».