Москва, , 17:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) 9 февраля поддержал предложение организовать в стране поддержку стартаперов. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Владимир Путин © Алексей Даничев/РИА Новости

Предложение сделал приглашённый участник заседания, генеральный директор компании «Моторика», производящей роботизированные протезы, Андрей Давидюк. Он заявил, что нужно создать межрегиональную налоговую инспекцию, которая будет учитывать перспективные начинания и обеспечивать им целевую поддержку.

«Максим Станиславович, слышите наш диалог, да?» — обратился после этого Путин к помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Орешкин пообещал, что этот вопрос будет отработан. Путин подчеркнул, что в данной сфере будет полезна «точная настройка».

Стоит отметить, что Путин также в ходе совещания поручил подготовить все предложения для развития стартапов в России в течение двух-трёх недель. Изначально на это запросили пару месяцев, но президент решил сократить сроки.

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