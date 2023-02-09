Москва, 9 февраля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) 9 февраля поддержал предложение организовать в стране поддержку стартаперов. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Алексей Даничев/РИА Новости Владимир Путин

Предложение сделал приглашённый участник заседания, генеральный директор компании «Моторика», производящей роботизированные протезы, Андрей Давидюк. Он заявил, что нужно создать межрегиональную налоговую инспекцию, которая будет учитывать перспективные начинания и обеспечивать им целевую поддержку.

«Максим Станиславович, слышите наш диалог, да?» — обратился после этого Путин к помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Орешкин пообещал, что этот вопрос будет отработан. Путин подчеркнул, что в данной сфере будет полезна «точная настройка».

Стоит отметить, что Путин также в ходе совещания поручил подготовить все предложения для развития стартапов в России в течение двух-трёх недель. Изначально на это запросили пару месяцев, но президент решил сократить сроки.