Медведев заявил, что российский ВПК отреагирует на попрошайничество Зеленского

Москва, , 17:03 — REGNUM Увеличение российским военно-промышленным комплексом производства различных видов вооружений станет реакцией на выпрашивание оружия у Запада, которым занят украинский президент Владимир Зеленский, заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев на совещании 9 февраля.

Дмитрий Медведев посещает «Омский завод транспортного машиностроения» © Екатерина Штукина/РИА Новости

Комментируя европейское турне Зеленского, в ходе которого он просит передать Киеву ракеты и истребители, Медведев сказал, что «противник клянчил самолёты, ракеты, танки, находясь за границей».

Дмитрий Медведев «Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленского 9 февраля приняли в Брюсселе, куда он прилетел вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном на внеочередной саммит ЕС. Он выступил на Совете Европы, прося у европейских «партнёров» современное вооружение.

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