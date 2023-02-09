Будапешт, 9 февраля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Из-за кризиса на Украине Европа находится в абсолютном проигрыше, так как ей приходится в десять раз по сравнению с Соединёнными Штатами переплачивать за энергоносители. Об этом 9 февраля заявил на брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Европа абсолютно в числе проигравших… Легко увидеть, что пока мы здесь по всей Европе платим за энергию в десять раз дороже, чем в США», — сказал он.

Также Гуйяш отметил, что при этом европейским предприятиям приходится конкурировать на мировом рынке с американскими, в десять раз меньше платящими за энергоносители.

«Европа может быть только в проигрыше», — подчеркнул глава администрации венгерского премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перед совместной фотографией лидеров Евросоюза в Брюсселе не стал аплодировать украинскому президенту Владимиру Зеленскому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.