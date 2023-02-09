Минобороны КНР обвинило США в создании ненадлежащей атмосферы для переговоров по сбитому аэростату

Пекин, , 16:51 — REGNUM Соединенные Штаты не создали надлежащей атмосферы для проведения диалога по ситуации со сбитым китайским аэростатом. С таким заявлением выступил официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение США применить военную силу для нанесения удара по гражданскому беспилотному аэростату создало дурной прецедент», — прокомментировал Тань Кэфэй.

Представитель минобороны Китая подтвердил, что страна не принимает предложение о телефонном разговоре с американской стороной. Отметим, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ из-за ситуации с китайским аэростатом, но запрос отклонили.

Военные США сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат. В Вашингтоне решили, что шар занимался шпионажем, а в Китае заявили, что речь идет о гражданском метеозонде.

Телеканал Fox News передает со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона, что шар-разведчик над территорией США запустила армия Китая.