Москва, 9 февраля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Россия — это самая лучшая страна в мире, однако в ней ещё есть над чем работать, и для достижения таких результатов ей необходимы высококвалифицированные кадры. Об этом 9 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Георгий Лисицкий ИА REGNUM Флаг России

В ходе доклада АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова о подготовке квалифицированных кадров в России Путин отметил оговорку в его выступлении.

«Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу: «В других странах, лучших в мире…». И дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна — это Россия», — сказал глава Российского государства.

При этом он отметил, что надеется, что Уразов просто оговорился, однако добавил, что в нашей стране ещё есть над чем работать.

«А для того, чтобы работать эффективно, нам нужны, безусловно, кадры самой высшей квалификации», — пояснил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиться, чтобы все регионы России стали комфортными для проживания.