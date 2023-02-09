Лондон, 9 февраля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Международный трибунал против России по конфликту на Украине, создать который призывают страны Запада, ― это не что иное, как пропагандистская площадка, абсолютно нелегитимная и не имеющая юрисдикции в отношении России. Об этом 9 февраля в интервью телеканалу «Россия-24» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Qian Yi/Xinhua/ZUMA/TASS Андрей Келин

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«Есть […] гипотеза ― создать некий квазисудебный орган на базе украинского правосудия с иностранными элементами», ― пояснил дипломат.

При этом он отметил, что России есть чем ответить на эту антироссийскую инициативу. Он напомнил, что Москва на протяжении восьми лет документировала свидетельства о военных преступлениях Киева в Донбассе.

Посол также пояснил, что для создания подобного трибунала против России вокруг площадки Организации Объединённых Наций необходимо решение Совета Безопасности ООН, что «по определению невозможно, Генассамблея такими полномочиями не обладает».

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе Европарламент принял резолюцию, которая носит рекомендательный характер для властей ЕС, о создании трибунала «для расследования преступной агрессии против Украины». Депутаты предлагают привлечь к ответственности высшее руководство России, включая президента страны.

При этом отмечается, что с привлечением обладающего иммунитетом российского лидера к ответственности возникнут проблемы, ведь снять иммунитет можно только решением Совета Безопасности ООН.

В МИД России заявили, что, пытаясь переложить вину за конфликт на Украине на Россию, коллективный Запад хочет отвлечь внимание от собственной ответственности.