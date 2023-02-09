Москва, 9 февраля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Страны Евросоюза могут поставить Украине до сотни самолётов, однако все они будут не самого лучшего качества. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press Истребитель Eurofighter Typhoon

«Германия может без ущерба для себя выделить эскадрилью-полторы, но не больше. Также эскадрилью может выделить Франция, как и Великобритания. С объединённой Европы можно собрать, грубо говоря, до сотни самолётов, причём запросто. Но в каком они будут состоянии? Это же будут не самые новые самолёты», — сказал Попов.

По его словам, обычно из вооружений отдают то, что «самим не совсем нужно», и такой подход будет логичным: «Ведь надо следить за тем, чтобы себя не «раздеть догола». Поэтому любое количество выделенной техники, даже если они её будут продавать, уходит из запасов. Так, истребителей Eurofighter Typhoon сегодня на вооружении около 200 штук, из них 15–20% — это те, которые находятся в ремонте. Есть ещё около 10% не готовых к полётам машин».

Попов напомнил, что у стран Запада на вооружении остается достаточно много истребителей-бомбардировщиков (и перехватчиков) Tornado. «Это хороший самолёт, ударный. Всего их около 200 штук на вооружении, и сейчас их снимают с полетов, они находятся на хранении, — указал заслуженный военный летчик РФ. — Из этого числа они могут что-то выделить. А остальное — разведывательные самолёты, учебно-тренировочные, учебно-боевые типа Hawk — их мало, и страны НАТО всё это оставляют для себя, поскольку надо готовить резерв, готовить новых молодых лётчиков, обучать их, чтобы они могли летать на Eurofighter и Tornado».

В Королевских ВВС Великобритании недовольны обсуждениями возможных поставок Киеву истребителей из-за недостатка ресурсов для самих британцев, сообщило 8 февраля РИА Новости со ссылкой на сюжет телеканала Sky News. Источник канала назвал нонсенсом то, что наиболее возможной называется передача Украине истребителей Typhoon. Эти машины, во всяком случае те, что имеются у британских ВВС, годятся только для подготовки военных и «непригодны для боевых действий», указал источник.

Что же касается отправки на Украину многофункциональных истребителей пятого поколения F-35, то она даже не может обсуждаться в силу их стоимости, сложности в обслуживании — и наличия секретных технологий, пояснил источник Sky News.