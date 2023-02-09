Правительство Финляндии поставило цель — добиться лидерства в ЕС по производству водорода

Хельсинки, , 16:35 — REGNUM Финляндия намерена стать самым крупным производителем водорода в Евросоюзе. Объем производства должен составить не менее 10% от всех европейских потребностей. Эти планы правительства страны должны быть осуществлены до 2023 года, сообщило 9 февраля министерство труда и экономического развития Финляндии.

Водород Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил глава ведомства Мики Линтиль, власти страны намерены производить водород и электротопливо прежде всего для нужд финской промышленности, транспорта и энергетической системы. При этом он подчеркнул, что смысл увеличения производства водорода в том, что он «способствует обновлению промышленности и росту экспорта с высокой добавленной стоимостью».

Как отмечается в резолюции финского правительства, в рамках стратегии климата и энергетики будет подготовлена специальная национальная водородная стратегия. Она предполагает поддержку предприятий водородной отрасли.

Напомним, ранее торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов заявлял, что власти Финляндии недооценили влияние антироссийских санкций на экономику страны. По его мнению, в 2023 году товарооборот с Россией может снизиться до €4,5 млрд. .