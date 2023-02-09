Лондон, 9 февраля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Санкционные ограничения в отношении ещё семи граждан России, которых Лондон считает связанными с деятельностью хакеров, ввели власти Великобритании. Об этом 9 февраля говорится в заявлении правительства Соединённого Королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Семь российских киберпреступников сегодня… подверглись санкциям со стороны Соединенного Королевства и США в рамках первой волны новых скоординированных мер против международной киберпреступности», — отмечается в нём.

Также указывается, что активы этих российских граждан в Великобритании были заморожены, а им самим запрещён въезд на британскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Эстонии Кая Каллас выступила с предложением направить в качестве поддержки Киеву замороженные российские активы.