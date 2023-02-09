Вашингтон, 9 февраля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Соединенные Штаты вместе с Великобританией вводят санкции против семи человек в России. Соответствующая информация появилась 9 февраля на сайте министерства финансов США.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что санкции направлены на «членов базирующейся в России киберпреступной группировки Trickbot».

Санкции введены против Виталия Ковалева, известного в Сети под псевдонимами Бентли и Бен, а также Максима Михайлова, Валентина Карягина, Михаила Искрицкого, Дмитрия Плешевского, Ивана Вахромеева, Валерия Седлецкого. Все они, по данным минфина США, связаны с Trickbot Group.

«Киберпреступники, особенно базирующиеся в России, стремятся атаковать критическую инфраструктуру, нацеливаться на американские предприятия и использовать международную финансовую систему», — заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Минфин поясняет, что Соединенные Штаты вводят санкции в партнерстве с Соединенным Королевством, потому что «международное сотрудничество является ключом к борьбе с российской киберпреступностью».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть граждан России проходили в США в качестве обвиняемых по делу о вирусе Trickbot.