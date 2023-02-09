Москва, , 16:35 — REGNUM Необходимо добиться, чтобы все регионы России стали комфортными для проживания. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).

На улице Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что для жителей регионов нужно создавать перспективы, чтобы они могли строить планы на будущее и связывать их со своими городами и посёлками. Путин заявил, что нужна приверженность человека к малой родине.

«Так что родина в целом начинается как раз с малой родины, это очевидная вещь», — сказал президент.

Напомним, ранее замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что Запад пытается разжигать сепаратистские настроения в регионах России. По мнению чиновника, эти планы «обречены на неудачу».