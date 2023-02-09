Все регионы России должны стать комфортными для жизни — Путин
Москва, 9 февраля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Необходимо добиться, чтобы все регионы России стали комфортными для проживания. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).
Он отметил, что для жителей регионов нужно создавать перспективы, чтобы они могли строить планы на будущее и связывать их со своими городами и посёлками. Путин заявил, что нужна приверженность человека к малой родине.
«Так что родина в целом начинается как раз с малой родины, это очевидная вещь», — сказал президент.
Напомним, ранее замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что Запад пытается разжигать сепаратистские настроения в регионах России. По мнению чиновника, эти планы «обречены на неудачу».