Москва, 9 февраля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Необходимо добиться, чтобы все регионы России стали комфортными для проживания. Об этом 9 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM На улице

Он отметил, что для жителей регионов нужно создавать перспективы, чтобы они могли строить планы на будущее и связывать их со своими городами и посёлками. Путин заявил, что нужна приверженность человека к малой родине.

«Так что родина в целом начинается как раз с малой родины, это очевидная вещь», — сказал президент.

Напомним, ранее замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что Запад пытается разжигать сепаратистские настроения в регионах России. По мнению чиновника, эти планы «обречены на неудачу».