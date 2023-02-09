В офисе Зеленского заявили о «решённом» вопросе с поставками истребителей
Киев, 9 февраля 2023, 16:23 — REGNUM Вопрос поставок дальнобойного вооружения и истребителей западными странами для украинской армии решён. С таким заявлением 9 февраля выступил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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«Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решён», ― написал Ермак в телеграм-канале.
Других подробностей он не предоставил, пообещав сообщить детали позднее.
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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос поставки Киеву военных самолётов по поручению премьер-министра Риши Сунака рассматривало правительство Великобритании. Однако 9 февраля британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Соединённое Королевство пока не готово передать Киеву истребители.
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления в парламенте Великобритании поблагодарил британские власти за поддержку Киева с «первых секунд» после начала спецоперации по денацификации Украины и сразу попросил поставить Киеву боевую авиацию.