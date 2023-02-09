Киев, , 16:23 — REGNUM Вопрос поставок дальнобойного вооружения и истребителей западными странами для украинской армии решён. С таким заявлением 9 февраля выступил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решён», ― написал Ермак в телеграм-канале.

Других подробностей он не предоставил, пообещав сообщить детали позднее.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос поставки Киеву военных самолётов по поручению премьер-министра Риши Сунака рассматривало правительство Великобритании. Однако 9 февраля британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Соединённое Королевство пока не готово передать Киеву истребители.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления в парламенте Великобритании поблагодарил британские власти за поддержку Киева с «первых секунд» после начала спецоперации по денацификации Украины и сразу попросил поставить Киеву боевую авиацию.