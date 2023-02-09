Брюссель, 9 февраля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Перед совместной фотографией лидеров Евросоюза в Брюсселе не стал аплодировать украинскому президенту Владимиру Зеленскому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Видеозапись этого ранее появилась в ряде телеграм-каналов.

Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press Виктор Орбан

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как глава Евросовета Шарль Мишель подводит Зеленского к выстроившимся для совместной фотографии на специальном пьедестале. В это время все лидеры стран — участниц ЕС, за исключением главы правительства Венгрии, хлопают украинскому президенту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что до момента, пока в контролируемом Киевом Закарпатье на Украине не будет решён вопрос о притеснении в этом регионе венгерского национального меньшинства, членство украинской стороны в ЕС не будет ратифицировано Венгрией.