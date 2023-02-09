Сватово, ЛНР, 9 февраля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Украинский боевик Владимир Фролов, командовавший батальоном 2-го иностранного легиона обороны Украины, ликвидирован в ходе СВО, сообщает 9 февраля телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Это произошло на сватовском направлении в ходе ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы, которая подошла к позициям российских военных и «была встречена стрелковым и артиллерийским огнём».

Когда украинские боевики отступили, был обнаружен труп «с перебитой бедренной артерией». Убитым оказался подполковник Владимир Фролов — командир отдельного батальона войсковой части А-4002 (Яворов, Львовская область).

Выяснилось также, что Фролов ранее служил в десантных подразделениях или в спецназе ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 февраля, военный эксперт Андрей Марочко заявил о больших потерях ВСУ в районе Сватово — Кременная.