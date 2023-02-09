Путин рассказал об огромных убытках мировых брендов, покинувших Россию

Москва, , 16:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» 9 февраля распрощался с иностранными брендами, которые ушли из России, передает корреспондент ИА REGNUM

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего доброго. Из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор, это их решение. Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине антироссийские санкции усилились. Более 500 иностранных компаний решили приостановить деятельность или вовсе уйти из России. Речь идет об уходе порядка 5000 торговых марок и проектов. Но еще задолго до этого российские власти взяли курс на импортозамещение. Расчет оказался верным, это подтверждается мнениями экономистов, политиков и общественных деятелей.

В начале февраля 2023 года, говоря о причинах устойчивости российской экономики, доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграмм-канале пояснил:

«Те люди, которые готовили против России санкции на Западе, они очень многое предусмотрели. Не учли только одного. Русский характер заточен на то, чтобы обходить препятствия».

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К примеру, член ОП РФ Илья Семин, посетивший в начале февраля 2023 года завод АвтоВАЗ в Тольятти, провел мониторинг процессов импортозамещения на АвтоВАЗе — крупнейшем автопредприятии страны и оценил системы повышения производительности труда. Свои выводы он обнародовал в телеграм-канале oprf_official:

«Компания сумела не допустить критической ситуации в связи с уходом иностранного партнера и руководство АвтоВАЗа смогло в кратчайшие сроки заместить западных поставщиков. Сегодня завод выпускает целую линейку автомобилей, готовятся к запуску и перезапуску других моделей. Более того, у автоконцерна есть множество авторских наработок по улучшению условий труда для рабочих и системы производственной эффективности».

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Сам Никита Кричевский 6 февраля 2023 года порадовался появлению первых отечественных банкоматов.

«Наконец-то импортозамещение пробралось в святая святых банковского сектора — в производство банкоматов, пожалуй, единственную инновацию (кроме POS-терминалов), внедренную жирными банкирами. Не уверен, что первые модели будут полностью соответствовать иностранным аналогам, но с чего-то начинать надо. На очереди много чего: упомянутые POS-терминалы, счетчики банкнот, а главное — российское ПО, которого банкам остро не хватает», — написал он в своем телеграм-канале.

Экономист считает, что санкции рано или поздно уйдут. Единственное пожелание в этой связи — чтобы государство устанавливало запретительные ввозные пошлины на ту продукцию, которая успешно импортозаместилась, подчеркнул Никита Кричевский.

К 1 июля 2022 года правительство России должно определиться с требованиями по переводу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО) объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом сказано в поручениях Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.

В начале февраля 2023 года председатель российского правительства Михаил Мишустин провел переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Его собеседник был впечатлен устойчивостью российской экономики.

«Россия, как всегда, оказалась на высоте. Это большой личный успех Ваш и всей Вашей команды», — сказал глава правительства Белоруссии Роман Головченко.

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Объем инвестиций в российской экономике вырос — об этом в своем исследовании пишет Bloomberg. Оно показывает, что в отличие от кризиса 2008 года и Крыма-2014, сейчас ситуация выглядит куда лучше.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что уходящие с российского рынка мировые бренды оставляют за собой «неплохое наследство», производственную инфраструктуру и подготовленный персонал, сообщил на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» 9 февраля российский президент Владимир Путин. Ушедшим компаниям он пожелал «всего доброго».

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