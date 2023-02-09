Лавров рекомендовал главе минобороны Германии после его слова о Путине задуматься об уроках истории

Хартум, , 16:08 — REGNUM До того как рассуждать о том, без кого «мир был бы лучше», главе минобороны ФРГ Борису Писториусу стоит вспомнить историю и поглядеть на внутреннюю политику Германии, а также её коллег по Евросоюзу. Об этом 9 февраля заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Хартуме.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и председатель Верховного (Суверенного) Совета Судана Абдельфаттах Бурхан (справа) © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Что касается высказываний нового министра обороны ФРГ, чью фамилию я пока еще не выучил, то мы много слышали хамских заявлений со стороны немецких политиков, но в отношении того, какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из ЕС и посмотреть на внутригерманскую политику», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что на фоне всё чаще раздающихся на Западе заявлений милитаристского характера о том, что мира можно достигнуть, только вооружив до зубов Киев, западные страны, очевидно, уверены, что для них мир был бы лучше без России и даже без поверженной России.

При этом Лавров подчеркнул, что сходные со словами нового главы минобороны ФРГ слова из Германии «уже как минимум однажды в истории звучали».

«Вы помните, чем всё это закончилось», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в ходе посещения им Киева Писториус резко высказался в адрес президента России Владимира Путина, заявив, что, по его мнению, мир без российского лидера был бы лучше.