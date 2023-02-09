Москва, 9 февраля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Обвинявшие Россию на протяжении долгого времени в использовании энергетики в качестве оружия Соединённые Штаты и Евросоюз теперь сами этим занимаются. Об этом 9 февраля на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС Сергей Рябков

Читайте также: Блинкен: Россия использует энергоносители в качестве оружия

Дипломат подчеркнул, что вопросы использования энергетики как оружия сейчас нужно адресовать именно в Вашингтон, в Брюссель.

«Люди, которые демагогически, лицемерно десятилетиями обвиняли Москву, а более надежного поставщика энергоресурсов просто не было на протяжении всех этих лет, в использовании энергии как оружия, теперь занимаются бесстыдно, беззастенчиво ровно этим и считают для себя это вполне допустимым», ― подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее по теме: Шольц: Путин использует энергию и голод как оружие

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Запада неоднократно обвиняли Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия. Так, об этом заявлял госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен, призывая европейские страны избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Канцлер Германии Олаф Шольц также утверждал, что президент России Владимир Путин якобы пользуется энергией и голодом как оружием. Он также добавил, что этим российский лидер якобы «не смог сломить единство Запада».