Осло, , 16:12 — REGNUM МИД Норвегии отрицает, что страна была причастна к подрыву «Северных потоков». Этот комментарий 9 февраля дали РИА Новости норвежские дипломаты.

«Северный поток — 2» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Эти обвинения — чушь», — отреагировали на вопрос в министерстве.

Напомним, о причастности Норвегии к диверсии на «Северных потоках» ранее сообщил журналист из США, Сеймур Херш.

Согласно данным, которые он получил в ходе расследования, взрывчатка якобы была установлена во время учений летом 2022 американскими водолазами, а потом её якобы активировали в Норвегии. Херш также обвинил президента США Джо Байдена в причастности к организации диверсии.

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