Осло, 9 февраля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. МИД Норвегии отрицает, что страна была причастна к подрыву «Северных потоков». Этот комментарий 9 февраля дали РИА Новости норвежские дипломаты.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Эти обвинения — чушь», — отреагировали на вопрос в министерстве.

Напомним, о причастности Норвегии к диверсии на «Северных потоках» ранее сообщил журналист из США Сеймур Херш.

Согласно данным, которые он получил в ходе расследования, взрывчатка якобы была установлена во время учений летом 2022-го американскими водолазами, а потом её якобы активировали в Норвегии. Херш также обвинил президента США Джо Байдена в причастности к организации диверсии.