Брюссель, 9 февраля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Возможность передачи Бельгией Украине истребителей не рассматривается. Страна сама нуждается в боевых самолетах. При этом не стоит недооценивать другую помощь Киеву, которую активно оказывает Брюссель. Об этом 9 февраля заявил премьер страны Александер де Кроо.

Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press Александер де Кроо

«Мы нуждаемся в своих истребителях. Они активно используются, к примеру, в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и нашего воздушного пространства. У нас нет возможности отказываться от наших истребителей», — заявил Кроо перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что вопрос поставки Киеву военных самолетов рассматривало по поручению премьер-министра Риши Сунака правительство Великобритании. Однако уже сегодня, 9 февраля, британский министр обороны Бен Уоллес заявил телеканалу ВВС, что Великобритания пока не готова передать Киеву истребители.