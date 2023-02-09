История вопроса

Летательные аппараты, работающие без участия пилота. Классифицируются по типу управления — полностью автоматические, летающие по заранее запрограммированному маршруту; управляемые оператором с пункта управления; гибридные. Различаются по максимальной взлетной массе, типу питания и назначению.



Разработками и производством беспилотных летательных аппаратов занимаются в военных и гражданских целях. В последние годы роль военных беспилотников стремительно растет.