В Белоруссии пограничники перехватили разведывательный БПЛА Украины
Минск, 9 февраля 2023, 15:54 — REGNUM В Белоруссии пограничники перехватили украинский дрон-разведчик, сообщает телеграм-канал пограничного комитета страны.
«Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории», — уточняет Погранкомитет.
Согласно сообщению, инцидент произошел 8 февраля вблизи госграницы в Столинском районе. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось посадить с помощью радиоэлектронного ружья.
Дрон изучили и выяснили, что БПЛА запущен с территории Украины. Видеокамера, расположенная на дроне, вела съемки технических средств охраны белорусской границы.
По данному факту проводится проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 февраля в Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) России отразила атаку украинских БПЛА.