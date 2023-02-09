Минск, 9 февраля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В Белоруссии пограничники перехватили украинский дрон-разведчик, сообщает телеграм-канал пограничного комитета страны.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Пограничная вышка наблюдения на белорусско-украинской границе

«Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории», — уточняет Погранкомитет.

Согласно сообщению, инцидент произошел 8 февраля вблизи госграницы в Столинском районе. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось посадить с помощью радиоэлектронного ружья.

Дрон изучили и выяснили, что БПЛА запущен с территории Украины. Видеокамера, расположенная на дроне, вела съемки технических средств охраны белорусской границы.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 февраля в Брянской области система противовоздушной обороны (ПВО) России отразила атаку украинских БПЛА.