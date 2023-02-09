Киев, 9 февраля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявили во второй половине дня 9 февраля в Одесской и Николаевской областях. К настоящему моменту он отменён.

Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press Бомбоубежище на Украине

Воздушная тревога в этих двух регионах была объявлена в 15:05 мск. На этой территории режим вводился второй раз за день.

Кроме того, украинские власти объявляли воздушную тревогу на территории той части Херсонской области, которая находится под контролем ВСУ.