Брюссель, 9 февраля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. В ходе своего выступления на Совете Европы 9 февраля в Брюсселе Владимир Зеленский вновь попросил европейские страны поставлять Киеву современные виды вооружений.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия

Зеленский выразил благодарность всем, понимающим, как Киеву в данный момент нужны артиллерия, снаряды, современные танки, дальнобойные ракеты и современная авиация, и предоставляющим ВСУ такую помощь

«Мы должны усиливать динамику нашей совместной работы и быть мощнее, чем агрессор может мобилизовать свой потенциал», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что новейшие германские танки Panther KF51, каких на данный момент нет на вооружении ни у одной из стран мира, могут быть поставлены Киеву.