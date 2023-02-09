Москва, , 15:47 — REGNUM Народный артист России Бедрос Киркоров попал в больницу в Москве. Об этом 9 февраля сообщила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

Бедрос Киркоров © Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Бедроса госпитализировали», ― потвердела в беседе с ТАСС Успенская.

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Она уточнила, что у отца певца Филиппа Киркорова обострение бронхита.

По данным телеграм-канале Mash 90-летнему Киркорову вызвали скорую помощь после жалоб на плохое самочувствие. Музыканту было сложно дышать, у него снизилось давление.

Симптомы сохранялись на протяжении двух дней. Тогда его сиделка решила обратиться за помощью к медикам. Выяснилось, что в одном из лёгких певца скопилось много жидкости.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Бедрос Киркоров также оказался на больничной койке. Он был госпитализирован с подозрением на воспаление лёгких.