Москва, 9 февраля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Народный артист России Бедрос Киркоров попал в больницу в Москве. Об этом 9 февраля сообщила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Бедрос Киркоров

«Бедроса госпитализировали», ― подтвердила в беседе с ТАСС Успенская.

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Она уточнила, что у отца певца Филиппа Киркорова обострение бронхита.

По данным телеграм-канала Mash, 90-летнему Киркорову вызвали скорую помощь после жалоб на плохое самочувствие. Музыканту было сложно дышать, у него снизилось давление.

Симптомы сохранялись на протяжении двух дней. Тогда его сиделка решила обратиться за помощью к медикам. Выяснилось, что в одном из лёгких певца скопилось много жидкости.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Бедрос Киркоров также оказался на больничной койке. Он был госпитализирован с подозрением на воспаление лёгких.