Брюссель, 9 февраля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Литва всегда поддерживала санкции против России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа 9 февраля журналистам перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press Гитанас Науседа

Он прокомментировал обсуждение в Евросоюзе десятого пакета антироссийских санкций. У Литвы есть предложения по этому поводу.

«Мы выступаем за внесение в санкции новых компаний, в том числе Росатома, членов совета директоров Росатома, бриллиантов. А также остающихся банков», — сказал Науседа.

Напомним, Брюссель готовит десятый пакет акций к годовщине начала спецоперации по денацификации Украины. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, его объём составит $10 млрд.