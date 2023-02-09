Москва, , 15:48 — REGNUM Помочь российским компаниям в их продвижении на рынке поручил Агентству стратегических инициатив президент РФ Владимир Путин на совещании 9 февраля. Нужно сделать российские товары предметом национальной гордости.

Владимир Путин © Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава государства поручил АСИ выстроить систему отбора и «продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы компании могли нарастить производство, сбыть свою продукцию».

По прогнозу президента, российские регионы эту инициативу охотно поддержат. Он добавил, что российскую продукцию хотелось бы сделать «предметом национальной гордости», но для этого производителям нужно создать условия.

Как сообщало ИА REGNUM, покинувшим российский рынок иностранным компаниям президент РФ пожелал «всего доброго», отметив, что многие из них сделали это себе в ущерб.

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