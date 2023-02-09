Берлин, 9 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Новейшие германские танки Panther KF51, каких на данный момент нет на вооружении ни у одной из стран мира, могут быть поставлены Киеву. Об этом заявил 9 февраля глава производящего эти боевые машины немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер, его слова приводит издание Handelsblatt.

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press Пехотинец у танка Panther KF51

«Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther», — сказал он

Также Паппергер добавил, что украинская сторона заинтересовалась современными боевыми бронированными машинами Lynx.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ряд стран пообещали поставить Киеву немецкие танки, а теперь Германия добивается, чтобы обещания были исполнены.