Путин предложил обсудить поддержку семей участников СВО на совещании АСИ
Москва, 9 февраля 2023, 15:35 — REGNUM Тему поддержки семей участников спецоперации обсудят 9 февраля участники совещания Агентства стратегических инициатив, заявил президент РФ Владимир Путин.
Открывая заседание АСИ, глава государства объявил, что встреча будет посвящена итогам 2022 года. Будут отмечены регионы, «которые показывали лучшую динамику социального развития и существенно продвинулись вперёд».
Путин объявил также, что разговор пойдёт и об опыте регионов России по поддержке участников спецоперации, «семей наших военнослужащих, а также граждан, нуждающихся в особом внимании и заботе, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья».
Напомним, президент России является председателем наблюдательного совета АСИ, созданного в 2011 году при правительстве РФ. Совет созывается председателем по мере необходимости, причём это, согласно уставу, происходит не реже одного раза в квартал.
Читайте ранее в этом сюжете: Песков сказал, когда Путин проведёт заседание наблюдательного совета АСИ