Москва, , 15:35 — REGNUM Тему поддержки семей участников спецоперации обсудят 9 февраля участники совещания Агентства стратегических инициатив, заявил президент РФ Владимир Путин.

Военнослужащие в зоне проведения СВО © Александр Гальперин/РИА Новости

Открывая заседание АСИ, глава государства объявил, что встреча будет посвящена итогам 2022 года. Будут отмечены регионы, «которые показывали лучшую динамику социального развития и существенно продвинулись вперёд».

Путин объявил также, что разговор пойдёт и об опыте регионов России по поддержке участников спецоперации, «семей наших военнослужащих, а также граждан, нуждающихся в особом внимании и заботе, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья».

Напомним, президент России является председателем наблюдательного совета АСИ, созданного в 2011 году при правительстве РФ. Совет созывается председателем по мере необходимости, причём это, согласно уставу, происходит не реже одного раза в квартал.

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