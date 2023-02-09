Госдума ужесточает требования к деятельности букмекерских контор

Москва, , 15:29 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на противодействие незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, в том числе под видом легальной деятельности в букмекерских конторах и тотализаторах, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цель — исключить проведение азартных игр вне игорных зон в букмекерских конторах», — пояснил депутат Госдумы Сергей Алтухов («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что в России действуют целые залы таких «игровых автоматов» вне специальных игорных зон, в «цифровых игровых залах».

В частности, для букмекерских контор и тотализаторов устанавливается запрет на осуществление деятельности с использованием программ для электронных вычислительных машин, механического, электрического, электронного и иного технического оборудования, которые имитируют работу игрового оборудования. Это позволит пресечь организацию деятельности, которая идентична работе залов игровых автоматов, под видом работы букмекерских контор и тотализаторов.

Законопроект также вводит запрет на проведение в букмекерских конторах, тотализаторах и в пунктах приема ставок азартных игр, при которых исход событий, в отношении которых заключаются соглашения о выигрыше, зависит от действий третьих лиц, связанных с использованием оборудования и программ, которые предназначены для преобразования данных и информации в числовые значения и комбинации, визуальные образы, символы.

Кроме того, понятие «игровой автомат» в законодательстве дополняется положением, которое устанавливает, что выигрыш в игровом автомате может определяться, в том числе программой для электронных вычислительных машин, доступ к которой осуществляется при помощи интернета и иных средств связи.

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