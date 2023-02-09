Вашингтон, 9 февраля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Российские войска вернули себе инициативу на Украине и начали очередное масштабное наступление в Луганской Народной Республике. Об этом говорится в статье Американского института изучения войны (ISW).

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов самоходных пушек «Гиацинт» в зоне проведения СВО

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Так, по данным института, за последнюю неделю заметно возросли темпы российской операции вдоль линии Сватово ― Кременная в западной части ЛНР.

«Российские войска атакуют оборонительные рубежи ВСУ и продвигаются вдоль границы между Харьковом и ЛНР, особенно к северо-западу от Сватово близ Купянска и к западу от Кременной», ― говорится в материале.

Аналитики отмечают, что привлечение значительных сил как минимум трёх крупных российских дивизий к наступательным операциям на этом участке указывает на то, что наступление ВС РФ началось.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска продолжают нести большие потери в живой силе и технике сразу по двум направлениям специальной военной операции на Украине. По данным Минобороны РФ на 7 февраля, наибольший урон за последние сутки ВСУ понесли в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино в ЛНР и Терны в ДНР. Здесь уничтожены свыше 130 украинских военных.

Напомним, ранее в беседе с Foreign Policy украинский военный чиновник заявил, что российские военные уже в ближайшие десять дней могут начать новое крупное наступление. По мнению военных аналитиков, на фоне всплеска боевых действий ожидаемое наступление уже началось и, предположительно, ускорится по мере приближения первой годовщины специальной операции (24 февраля 2022 года).