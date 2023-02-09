Москва, 9 февраля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Покинувшие Россию иностранные бренды несут огромные убытки. Об этом 9 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

Глава Российского государства пожелал «всего доброго» компаниям, которые под давлением своих правительств уходят с российского рынка.

«Это их выбор. Это их решение. Многие из них, я знаю это лично… делают это без всякого удовольствия», — сказал Путин, добавив, что «дело даже не в деньгах, многие просто душу вкладывали».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции против Москвы приводят к ряду сложностей, но и делают Россию в чём-то сильнее.

Напомним, российский рынок покинули многие известные бренды и компании. Некоторые бренды уже начинают постепенно возвращаться в Россию, а другие работают с ограничениями, в частности, такие компании, как Samsung, Nestle, Peugeot.