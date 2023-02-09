Москва, , 15:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл 6 февраля встречу с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым. Речь шла о том, как железные дороги справились с сильнейшими вызовами 2022 года. Владимир Путин остался доволен результатами работы компании, подчеркнув важность их для всей экономики. Какие задачи решали РЖД в минувшем году? Какие проблемы возникли? Как они устранялись? Удалось ли обеспечить поворот торговли на восток и каковы перспективы 2023 года?

РЖД, поезд, вагон Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Западные авторы экономических санкций против России полагали: стоит отсечь рынок ЕС и отечественные железные дороги не смогут принять на себя весь поток экспортных грузов. Экономика России получила бы сильнейший удар, если бы все оказалось именно так. Но РЖД обеспечили выполнение поручений президента и правительства РФ, не дав заблокировать торговлю России с другими странами. В 2023 году компания не только отметит 20-летний юбилей, но и продолжит развиваться и решать весьма непростые для государства задачи.

В 2022 году РЖД обеспечила в грузовом сегменте новые маршруты перевозок продукции более 700 предприятий, главным образом в восточном направлении. Это позволило им и их партнерам сохранить производство, а значит — рабочие места и потребительскую активность персонала. В 2021 году был поставлен рекорд контейнерных перевозок. В 2022 году показатель составил 6,521 млн TEU, причем внутренние перевозки выросли на 3,1%, а импортные — на 16,7%

Грузовой состав РЖД Rzd.ru

Если кто-то на Западе рассчитывал, что Восточный полигон — вместе взятые БАМ и Транссибирская магистраль — не выдержат нагрузки «переориентации торговли на восток», то они ошиблись. Провозная способность Восточного полигона по итогам 2022 года достигла 158 млн тонн. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) был таким образом по этому параметру выполнен, причем — в крайне неблагоприятной международной обстановке. Недоброжелатели весь прошлый годы следили за происходящим и оказались разочарованы: за 2022 год по Восточному полигону были переброшены 148,8 млн тонн различных грузов.

Работы по модернизации Восточного полигона, как сообщают в РЖД, велись крайне интенсивно. Затраты на них составили 131 млрд рублей. Восемь объектов инфраструктуры из 263 заявленных в рамках II этапа развития Восточного полигона досрочно введены в эксплуатацию. Стало возможным вождение поездов с увеличенной длиной и массой. В результате, отмечают в РЖД, вдвое выросли объемы тяжеловесного движения поездами свыше 7 тыс. 100 тонн (до 21 тыс. 989 поездов). Регулярно осуществлялись перевозки по технологии соединенных поездов массой 14 тыс. 200 тонн, когда длина поезда достигает 2 км. Широко применялась «виртуальная сцепка» — объем перевозок вырос в 3,4 раза.

Полувагон РЖД Зимин Василий

Технология объединенных поездов активно применялась и для транспортировки контейнеров. Проведено 3 742 поезда. Рост перевозок к 2021 году составил 43%. Если бы этому не сопутствовало обновление локомотивного парка, то такие результаты едва ли были бы возможны. А новые серии локомотивов спроектированы с учетом специфики эксплуатации в сложных климатических и рельефных условиях Сибири и требований новых технологий. Как результат — РЖД имеет план за 2023 год перебросить по Восточному полигону больше 160 млн тонн грузов, а провозные возможности к началу следующего года поднять до 173 млн тонн.

КПМИ предполагал на 2022 год время следования груза на направлении «Запад — Восток» в 8 суток. Между тем реальный показатель оставил 7,6 суток. Это важно: прошлый год потребовал больше товаров направлять на восток и больше их приходило с востока, а поезда преодолевали путь через Россию чуть более чем за неделю. В результате грузы в контейнерах доставлялись сразу по адресу или в распределительный центр для доставки на «последней миле». Объем железнодорожных перевозок с Китаем вырос, а по итогам 2022 года он достиг 119 млн тонн, что на 28% больше результатов 2021 года.

Электровоз РЖД Rzd.ru

Понятно, что резко увеличился спрос на грузовые отправки в сообщении со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Но и пассажирские перевозки пассажиров по России должны были осуществляться стабильно. В 2022 году РЖД перевезли рекордное количество пассажиров на летний отдых и запустили рекордное количество туристических железнодорожных маршрутов, а ведь эти задачи решались на фоне резкого увеличения грузовых перевозки. Очень важно было поддержать вывоз продукции химической промышленности, леса и обработанной древесины (внутри Восточного полигона перевозки леса выросли на 35,8%). На 73% увеличилась транспортировка химикатов на юг. С запада и северо-запада России больше товаров отправляли в обратную сторону от ЕС. Экспорт на Запад снизился аж на 90%. Но торговля России не прекратилась.

Переориентация поставок грузов произошла без потерь. Так, например, аммиак стабильно вывозили в страны Средней Азии — в Казахстан, Узбекистан. А внутренние перевозки этого продукта увеличились на 44%. Сбоев не было.

Поезд РЖД Дарья Антонова © ИА REGNUM

Настал 2023 год. РЖД фиксирует положительную динамику внутрироссийском сообщении. На 18% в январе выросла перевозка удобрений в сравнении с январем 2022 года. На 16% увеличилась перевозка продовольствия, железной руды — почти на 8%, грузов в контейнерах — на 2,6%. Объемы отправок нефтеналивных грузов в порты Дальнего Востока выросли на 2,8%, а контейнеров — на 80,9%. Китай все более снимает внутренние ограничения и поставки туда, вероятно, в 2023 году будут увеличиваться далее. В январе 2023 года рост объемов передачи грузов через погранпереход Забайкальск год к году составил 68%.

В ближайшее время РЖД рассчитывает на увеличение ежесуточной передачи контейнерных поездов через Забайкальск с сегодняшних 6 до 10 составов. Погранпереход Махалино (Камышовая) — Хуньчунь с 1 сентября 2022 года функционирует в круглосуточном режиме: 24/7. Это позволило иметь на погранпереходах Камышовая — Хуньчунь и Нижнеленинское — Тунцзян резервы — суммарно до четырех поездов в сутки. Объемы перевозок-то будут расти. Поможет и открытый в 2022 году первый мостовой железнодорожный пункт пропуска в Китай Нижнеленинское — Тунцзян, сейчас работающий в режиме один-два поезда в сутки. Продолжается работа над увеличением возможностей транзита через территорию Монголии в Китай. Решаются другие задачи.

Пассажирский состав РЖД Rzd.ru

Задачи эти непросты. РЖД нужно обеспечить дальнейший рост потока грузов на Восток. Именно это происходит вместо запланированного в Белом доме увядания российской торговли и производства. Справившись в 2022 году, РЖД справятся и в 2023 году. Продолжается работа по развитию транспортного коридора «Север — юг». РЖД договорились с железнодорожными структурами Ирана, Туркмении и Казахстана снизить на 2023 год транзитный тариф, чтобы привлечь дополнительные объемы грузов и «раскатать» этот коридор.

Василий Колташов,

экономист, директор Института нового общества