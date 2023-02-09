В Кремле обнародовали программу рабочей поездки Путина в Архангельскую область

Москва, , 15:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин 10 февраля посетит с рабочей поездкой Архангельскую область. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Устьянский лесопромышленный комплекс © Сергей Савостьянов/ТАСС

По данным пресс-службы, в программу поездки входит встреча главы государства с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Также Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс.

Сообщается, что в ходе визита на деревоперерабатывающий комбинат президент проведёт совещание в видеоформате по вопросам развития данной области.

Напомним, Устьянский лесопромышленный комплекс работает с 2011 года и был создан с нуля на территории, где ранее рос лес. По данным компании, там работает около 5,3 тыс. сотрудников.