Премьер-министр Италии назвала приглашение Зеленского в Париж нарушающим единство Евросоюза

Брюссель, , 15:22 — REGNUM Приглашение президентом Франции Эммануэлем Макроном его украинского коллеги Владимира Зеленского в Париж было неуместным. Об этом 9 февраля заявила журналистам премьер-министр Италии Джорджа Мелони по прибытии на саммит Евросоюза.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони © Shalan Stewart / Zuma / TASS

«Я считаю, что вчерашнее приглашение Зеленскому было неуместным, потому что я считаю, что наша сила в единстве и сплочённости», — сказала она.

Также Мелони, слова которой приводит агентство askanews, уточнила, что, по её мнению, бывают такие случаи, когда благоприятствование внутреннему общественному мнению может повредить делу и этот случай, как она считает, как раз является таким.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на внеочередной саммит ЕС в Брюссель президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский отправились вместе.