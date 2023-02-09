Госдума вводит конфискацию имущества, полученного в результате киберпреступлений

Москва, , 15:15 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества, полученного в результате киберпреступлений, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Государственная Дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инициатива подготовлена в целях повышения эффективности мер по противодействию преступлениям, совершаемым в сфере компьютерной информации.

Поправками в Уголовный кодекс дополняется перечень преступлений, результатом совершения которых может быть приобретение имущества, подлежащего конфискации, преступлениями, предусмотренными главой 28 (Преступления в сфере компьютерной информации) статьями 272-274.2 УК РФ.

Парламентарии обеспокоены ростом киберпреступлений на 50-60 процентов ежегодно.

По данным ЦБ, кибермошенники похитили у клиентов российских банков за I квартал 2022 года 3,3 млрд рублей, что почти на 14% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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