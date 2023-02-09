Новосибирск, , 15:13 — REGNUM Число жертв взрыва газа в одном из жилых домов города Новосибирска выросло до семи. О еще одной погибшей, тело которой извлечено из-под завалов, сообщили 9 февраля в 14:39 в областном минздраве.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная. Новосибирск © Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Под завалами нашли ещё одного погибшего. Это женщина 40 лет. Число погибших достигло семи человек», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время врачи оказывают помощь в больницах семи пострадавшим, из которых двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. Двоих пострадавших после оказания помощи выписали из больницы.

Напомним, взрыв в пятиэтажном доме по улице Линейной в городе Новосибирске произошел 8 февраля. Губернатор региона Андрей Травников заявил, что причиной аварии стало несоблюдение правил пользования газовым оборудованием.

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