Купянск, Украина, 9 февраля 2023, 15:08 — REGNUM Десятки боевиков ВСУ уничтожены за сутки в рамках спецоперации на купянском направлении, сообщил 9 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Работа гранатометчиков в зоне СВО
Работа гранатометчиков в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три пикапа, а также одна артиллерийская система М777 производства США».
Игорь Конашенков

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 февраля, стало известно, что из Купянска, к освобождению которого готовятся российские военные, эвакуируют пособников ВСУ.

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