На купянском направлении в ходе СВО уничтожены десятки боевиков ВСУ
Купянск, Украина, 9 февраля 2023, 15:08 — REGNUM Десятки боевиков ВСУ уничтожены за сутки в рамках спецоперации на купянском направлении, сообщил 9 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 февраля, стало известно, что из Купянска, к освобождению которого готовятся российские военные, эвакуируют пособников ВСУ.
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