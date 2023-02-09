На купянском направлении в ходе СВО уничтожены десятки боевиков ВСУ
Купянск, Украина, 9 февраля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Десятки боевиков ВСУ уничтожены за сутки в рамках спецоперации на купянском направлении, сообщил 9 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Работа гранатометчиков в зоне СВО
«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три пикапа, а также одна артиллерийская система М777 производства США».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 февраля, стало известно, что из Купянска, к освобождению которого готовятся российские военные, эвакуируют пособников ВСУ.